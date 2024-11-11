Жители МКД в Подмосковье смогут голосовать по домовой повестке электронно

Жители многоквартирных домов в Подмосковье смогут голосовать электронно по вопросам ведения общедомового хозяйства. Это новшество поможет избежать фальсификаций подписей собственников, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Мы всем рекомендуем голосовать в федеральной системе ГИС ЖКХ. Эта федеральная программа, которая у нас есть, позволяет проводить выверку по базе Росреестра, оттуда протоколы по согласованию сразу грузятся в федеральную систему. Электронное голосование не допускает фальсификаций, они полностью уйдут из нашей жизни», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что жители смогут голосовать в системе ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «ГосуслугиДом», передать бумажный бланк администратору и через МФЦ.

Кроме того, инициатором электронного голосования могут быть как собственники, так и управляющая компания. На обсуждение можно вынесены самые разные вопросы — от покраски дверей до остекления подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность расчета с подрядчиками в части тепла.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.