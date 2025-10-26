сегодня в 15:39

Жители Львова 4-й день подряд сидят без воды из-за аварии

Жители Львова на Украине четвертый день живут без воды. Причина в аварии на водопроводных сетях, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные средства массовой информации.

Люди выстраиваются в большие очереди за водой.

25 октября произошла масштабная авария на системе водоснабжения во Львове. Из-за нее без воды остались примерно 50 тыс. человек.

В украинских СМИ написали, что авария стала наиболее масштабной за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине. Для ударов использовались авиация, беспилотники и артиллерия.

