сегодня в 13:18

РФ поразила объекты энергетики и ж/д состав, перевозящий оружие для ВСУ

Российские авиация, БПЛА и артиллериям атаковали важные объекты в 147 районах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Повреждения получили объекты энергетики и подвижный ж/д состав противника. По нему ВСУ получали оружие, военную технику на Донбассе.

Также российские войска уничтожили цехи по изготовлению беспилотников дальнего действия, их запуска. Еще были поражены склад хранения безэкипажных катеров.

Атакам подверглись и пункты временной дислокации ВСУ. Российские средства ПВО ликвидировали три авиабомбы и 116 БПЛА самолетного типа противника.

