Жители Кривого Рога возмущены отсутствием отопления в морозы
В домах Кривого Рога нет отопления с декабря 2024 года
Жители Кривого Рога запустили стихийную акцию протеста из-за отсуствия отопления, сообщает «Царьград».
Отопление в 600 домах отсутствует с начала декабря 2024 года — то есть почти весь зимний период. Таким образом, жители лишены тепла на протяжении уже двух месяцев.
Люди перекрыли дорогу к Криворожской районной электростанции (КРЭС), требуя встречи с ее директором.
Стоит отметить, что в это же время Украина официально заявляет о своем намерении стать основным газотранспортным хабом сжиженного природного газа (СПГ) между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.