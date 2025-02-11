Жители Кривого Рога возмущены отсутствием отопления в морозы

В домах Кривого Рога нет отопления с декабря 2024 года

Отопление в 600 домах отсутствует с начала декабря 2024 года — то есть почти весь зимний период. Таким образом, жители лишены тепла на протяжении уже двух месяцев.

Люди перекрыли дорогу к Криворожской районной электростанции (КРЭС), требуя встречи с ее директором.

Стоит отметить, что в это же время Украина официально заявляет о своем намерении стать основным газотранспортным хабом сжиженного природного газа (СПГ) между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.