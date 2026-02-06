Жители Комсомольска-на-Амуре жалуются на отсутствие уборки снега

Жители Комсомольска-на-Амуре выражают недовольство по поводу отсутствия уборки снега. По их словам, снежные завалы остаются во дворах, на тротуарах и остановках. Они предоставили фото, демонстрирующие неубранный снег во дворе дома по адресу Партизанская, 15, сообщает КомсаNews .

Один из местных жителей утверждает, что коммунальные службы не посещали его двор в 2026 году ни разу. Из-за этого машины, оставленные во дворах, скатываются и сталкиваются друг с другом.

Мужчина также сообщил, что попытки связаться с управляющей компанией по поводу очистки дворов не приносят ожидаемого результата. Несмотря на обещания, убирается лишь часть территории, а остальное остается заснеженным. При этом житель отметил, что двор на улице Нахимовской, напротив, очищают после каждого снегопада.

Кроме того, жители города сообщают о схожих проблемах с уборкой снега на улицах 9 Января, Васянина, Димитрова, Котовского, Гамарника и Московском проспекте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.