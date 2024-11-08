Жители Дмитровского округа подали более 8,5 тыс заявок на газификацию домов

В Дмитровском округе продолжаются работы по подключению домов к газу по президентской программе «Социальная газификация». На днях бригада АО «Мособлгаз» газифицировала дом в деревне Муравьево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«О программе социальной газификации мы узнали в нашем местном чате. В этом доме живем третий год. Я газом природным избалована — у нас, в Пензенской области, в Земетчинском районе, газ с 1983-го года: я еще в 10-м классе училась. Теперь и здесь, в Московской области, в нашем доме есть газ. Это и удобнее, и от соседей знаю, что это дешевле. Комфорт, опять же — не нужно покупать баллоны», — поделилась хозяйка дома Светлана Николаевна.

Всего в деревне Муравьево подано 52 заявки: выполнено 28 пусков, в процессе подключения 24 дома.

Сегодня заявку на подключение в рамках догазификации можно подать в любое время. Главное — соответствие адреса газификации критериям Президентской программы:

домовладение зарегистрировано;

дом находится в населенном пункте, в котором есть действующий распределительный газопровод.

«Под действие президентской программы «Социальная газификация» в Дмитровском округе попали 194 населенных пункта. Уже подключено более 2 тысяч домовладений и подано более 8,5 тысяч заявок на заключение комплексного договора», — прокомментировал заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.