Жители дер Рыльково Можайского округа скоро смогут подключить свои дома к газу

В Московской области завершена газификация очередного населенного пункта в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Этим населенным пунктом стала деревня Рыльково в Можайском муниципальном округе. Региональная газораспределительная компания Мособлгаз построила там газопровод протяженностью более 3 км — до этого в населенном пункте газа не было. Теперь же 80 домовладений, расположенных в Рыльково, смогут получить «голубое топливо». Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Московская область продолжает оставаться одним из регионов-лидеров в сфере газификации, а наши специалисты делают все возможное, чтобы газом было обеспечено как можно большее количество жителей. Газификация населенных пунктов — важный шаг к повышению качества жизни людей, развитию инфраструктуры, снижению экологической нагрузки. Будем продолжать работать в данном направлении», — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Для включения населенного пункта в губернаторскую программу газификации необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области (подробнее о программе по ссылке). При этом населенный пункт должен соответствовать следующим критериям:

не менее 30 прописанных жителей;

капитальные затраты на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека не должны превышать 450 тыс. рублей.

После этого жители могут воспользоваться программой социальной газификации, в рамках которой осуществляется бесплатное подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах (подробности программы).

Подключение осуществляется только если домовладение зарегистрировано. Для регистрации жилого дома необходимо подать в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области правоустанавливающие документы на землю, декларацию и технический план на объект недвижимости, которые жители могут заказать дистанционно по ссылке.

Удобнее всего воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом, который включает в себя:

проектирование трассы прохождения газопровода;

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставку газа.

Также в Подмосковье действуют льготные условия социальной газификации, которые предполагают бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей. Дополнительной мерой поддержки могут воспользоваться многодетные семьи, ветераны боевых действий, одиноко проживающие пенсионеры с доходом не более 1,5 прожиточного минимума и др. Со списком льготников можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.

Подачу заявки на льготную газификацию необходимо осуществлять на региональном сайте госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.

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