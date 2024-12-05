Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:55

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции по раздельному сбору отходов

7 декабря на территории Московской области традиционно пройдет серия акций по сбору вторичных ресурсов. Жители смогут избавиться от ненужных отходов, а также принять участие в работе фримаркета по обмену вещами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В городском округе Домодедово акции пройдут по адресам:

г. Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, стр. 28 — с 10:00–10:20;

г. Домодедово, ул. Гагарина, 37 — с 10:30–10:40.

В Раменском городском округе будет организована уже 165-я по счету акция:

Адрес: г. Раменское, площадка напротив д. 15, корп. 1 по ул. Гурьева — с 11:00 до 13:00.

В городском округе Чехов жителей ждут по адресу:

г. Чехов, ул. 8 марта, д. 1а — с 10:00 до 10:50.

Все бытовые отходы должны быть отсортированными, чистыми и компактно сложенными.

Экоакции в Подмосковье проходят регулярно. Присоединиться к мероприятиям может каждый желающий.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.