Жителей и гостей Лобни приглашают на спектакль «Щелкунчик» 25 января

«Это история о заколдованном юноше, храброй и девочке Мари, зачарованном королевстве, о верности, любви и приключениях, сочиненная немецким сказочником Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом более двухсот лет назад и ставшая символом новогодних превращений и чудес. Мы с удовольствием повторим нашу постановку для жителей и гостей города», — отметили артисты.

Посетить представление можно 25 января по адресу: Научный городок, 1Б. Начало — в 12:00. Вход свободный (6+).

ДК «Луговая» был открыт в Лобне в 1974 году на базе ВНИИ Кормов им. В. Р. Вильямса на территории Научного городка. Сегодня здесь работают различные кружки и секции, участники которых часто успешно выступают на различных смотрах и конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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