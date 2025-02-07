Жильцы аварийных домов в Шатуре могут не платить за капитальный ремонт

Утвержден актуальный список аварийных домов на территории муниципального округа Шатура. Полный перечень опубликован на сайте администрации округа и в официальных аккаунтах в социальных сетях. По сообщению отдела строительства, список дополнился домами, которые признали аварийными в конце 2023 и 2024 годов, рассказала пресс-служба администрации городского округа Шатура.

Жителям аварийных домов со временем будет предоставлено готовое жилье в округе. А собственники квартир таких многоквартирных домов могут получить сертификат на приобретение жилья на территории региона. Расселение граждан по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» планируется провести в течение 5 лет.

Дома, признанные аварийными, со временем демонтируют. Однако это станет возможным лишь после того, как здание станет «юридически чистым». То есть все жильцы не только перевезут свои вещи, но и оформят выписку из квартиры.

В отделе строительства отметили, что жильцы квартир аварийных домов освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт. Они также могут вернуть ранее уплаченные взносы в Фонд капитального ремонта. Для уточнения подробностей следует обратиться в отдел строительства по номеру телефона: 8 (49645) 2-09-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.