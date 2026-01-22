Ждете, когда авария будет? Главе Кузбасса жалуются на уборку снега в Прокопьевске

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе прямого эфира в социальных сетях выслушал жалобу жительницы Прокопьевска на неудовлетворительную уборку снега на остановках, сообщает Сiбдепо .

Середюк провел прямой эфир в социальных сетях, где отвечал на вопросы жителей региона. Одна из жалоб поступила от жительницы Прокопьевска, которая обратила внимание на плохую уборку снега на остановках общественного транспорта.

«Здравствуйте, в городе Прокопьевске все остановки не посыпаны, автобусы буксуют, ждете, когда авария будет? Даже около администрации не посыпано, ужас», — заявила местная жительница.

Ранее в ходе прямого эфира Середюк выступил в защиту врачей новокузнецкого роддома, где расследуют гибель девяти младенцев, и призвал общественность не делать поспешных выводов до завершения проверки федеральных экспертов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.