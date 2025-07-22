Завершается подключение к газу квартир в поселке Карьероуправления

Специалисты подключают оставшиеся дома — № 29 и № 9 поселка Карьероуправления к газу. Во всех остальных газ уже есть. Газовщики проходят каждую квартиру, подключают оборудование, проверяют подачу газа и подписывают необходимые документы, сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Каждый житель сам решил, какими именно газовыми приборами будет пользоваться — плитой или варочной панелью, подключить их — для специалиста дело 15-25 минут. Таким образом, за короткое время все жители уже будут пользоваться голубым топливом.

Многодетная мама Светлана до этого пользовалась электрической плитой, теперь будут говорить на газу.

«Когда у тебя большая семья и ты много готовишь, счета за электричество весьма ощутимые. Очень ждали этого момента — когда наш дом подключат к газу. Поэтому сегодня прямо праздничный день», — рассказала жительница поселка.

Газификация поселека завершилась в конце прошлого года. Для подключения к газу собственники квартир должны были выполнить ряд условий, а именно заключить договор на техническое обслуживание и поставку газа с АО «Мособлгаз», подготовить оборудование для использования природного газа и обеспечить исправность вентиляционного канала на кухне.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.