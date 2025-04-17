Замминистра ЖКХ Подмосковья провел личный прием граждан

Так, жительница Щелкова обратилась по вопросу ремонта внутренних инженерных систем электроснабжения. Андрей Александрович дал поручение провести комиссионный осмотр многоквартирного дома с участием специалистов подведомственных министерству организаций. При подтверждении фактов ненадлежащего ремонта коммуникаций будет принято решение об устранении замечаний и повторной приемке.

А заявительница из Химок обратилась с просьбой о капитальном ремонте фасадов многоквартирных домов. В ходе приема замминистра рассмотрел подтверждающие материалы и позицию представителей ФКР Московской области. В результате Администрации дано поручение рассмотреть вопрос о включении работ по капитальному ремонту фасада и кровли МКД при формировании программы на 2026–2028 гг.

По итогу встречи все обращения были взяты на личный контроль министра.

Записаться на личный прием жители региона могут посредством обращения в администрацию губернатора Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.