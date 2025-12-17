Заместитель министра ЖКХ проведет онлайн-прямую линию для жителей Подмосковья 22 декабря

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев проведет онлайн-прямую линию для жителей региона 22 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Заместитель министра ЖКХ Московской области Игорь Тимофеев ответит на вопросы жителей Подмосковья в ходе онлайн-прямой линии 22 декабря 2025 года. Начало мероприятия запланировано на 15:00.

Жители региона могут задать вопросы по срокам капитального ремонта, работе подрядных организаций, функционалу чат-бота фонда капитального ремонта, реализации региональной программы 2025 года и утверждению новой трехлетней программы 2026–2028 годов. Вопросы принимаются онлайн по ссылке до 21 декабря 2025 года, 19:00.

Ответы на наиболее актуальные вопросы прозвучат во время прямой линии, которая пройдет в формате онлайн-конференции по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.