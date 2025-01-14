Замену устаревших лифтов провели в девяти домах Щелкова

Замена устаревшего подъемного оборудования проведена по ряду адресов:

д. п. Загорянский, ул. Ватутина, д. 103;

р. п. Монино, ул. Авиационная, д. 6;

р. п. Монино, ул. Баранова, д. 7 и 9;

р. п. Монино, ул. Алксниса, д. 28;

ул. Заречная, д. 6;

ул. Московская, д. 138/1;

пр-кт. Пролетарский, д. 7;

ул. Центральная, д. 9.

Срок эксплуатации подъемников — 25 лет. После этого периода лифт либо подлежит замене, либо его необходимо регулярно проверять, чтобы удостоверить работоспособность всех составляющих.

Производство нового оборудования для лифтов ведется в России и Беларуси, что снижает риск сбоев в поставках. Все новые лифты соответствуют высоким стандартам безопасности. Кабины покрыты антивандальным материалом, а механизмы работают плавно и тихо. Освещение в лифтах модернизированное и светодиодное, а двери снабжены датчиками, обеспечивающими безопасность при посадке и высадке пассажиров. В лифтах установлены современные кнопки управления, на каждой есть знаки шрифтом Брайля, что помогает людям с нарушением зрения пользоваться подъемником без посторонней помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.