Загорская ГАЭС начала капремонт агрегата в Сергиево-Посадском округе

Капремонт проходит в плановом порядке по годовому графику обслуживания. В этом году предусмотрен расширенный объем регламентных и сверхтиповых работ с участием шеф-инженера завода-изготовителя — компании «Силовые машины». Гидроагрегат №1 был введен в эксплуатацию в 1987 году. Его мощность составляет 200 МВт в генераторном и 220 МВт в насосном режиме.

Специалисты проведут полную разборку агрегата, диагностику и восстановление ключевых узлов, заменят изношенные детали и устранят выявленные дефекты. Запланирован ремонт гидротурбинного оборудования, механической и электрической частей генератора, а также вспомогательных систем. В отличие от типового ремонта, расширенный формат позволит обслужить труднодоступные элементы, включая замену втулок лопаток направляющего аппарата и ремонт лабиринтных уплотнений рабочего колеса насос-турбины.

Отдельным этапом станет ремонт ротора массой 555 тонн — самого тяжелого элемента агрегата. Его демонтируют и установят обратно с помощью двух мостовых кранов грузоподъемностью по 320 тонн и специальной траверсы. Работы выполняют специалисты Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» под контролем производственных служб станции. В 2026 году также запланированы текущие ремонты всех шести гидроагрегатов и шести трансформаторов ГАЭС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.