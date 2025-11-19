Вторая инновационная российская турбина установлена на фундамент Каширской ГРЭС

На Каширской ГРЭС в рамках проекта модернизации установили на фундамент строящейся парогазовой установки (ПГУ) вторую инновационную газовую турбину ГТЭ-170.1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее ее доставили с завода-изготовителя по железной дороге и поместили на хранение в главный корпус старой, уже выведенной из эксплуатации ГРЭС, где были обеспечены необходимые условия. Отсюда, после дополнительной подготовки турбину транспортировали на стройплощадку нового энергоблока и провели монтаж оборудования, что называется, «с колес».

ГТЭ-170.1 — это полностью российская разработка, имеющая статус инновационного энергетического оборудования. Как и первая турбина, поставленная в марте, она успешно прошла заводские испытания. Ее эксплуатационные характеристики будут окончательно подтверждены после завершения монтажа и пусконаладочных работ.

Обе турбины предназначены для работы первого энергоблока модернизированной Каширской ГРЭС. Проект был отобран для участия в государственной программе модернизации теплоэнергетики в рамках квоты для объектов, использующих инновационное оборудование.

В настоящее время на площадке идет активная фаза строительства. Уже выполнены фундаменты под основное оборудование, закрыт тепловой контур главного корпуса и запущено отопление. Параллельно с монтажом турбин завершается установка котлов-утилизаторов, конденсатора паровой турбины, а также ведется строительство всей сопутствующей инфраструктуры: градирен, насосной станции, административного корпуса и инженерных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.