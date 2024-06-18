Восстановление дома после взрыва газа активно проводится в Балашихе

Фонд капитального ремонта Московской области , курируемый МинЖКХ Подмосковья, активно ведет ремонтно-восстановительные работы дома на улице Октябрьская в Балашихе, пострадавшего от взрыва газа. С момента начала восстановительных работ строители выполнили значительный объем задач, направленных на приведение здания в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба ведомства.

На текущий момент выполнены следующие работы: устройство бетонной подготовки в техническом подполье; устройство кирпичной кладки плит подъезда и монолитных перемычек; устройство монолитных перекрытий, наружных и внутренних стен с армированием 1-9 этажей; заливка лифтовой шахты с армированием; восстановление электрики в подвале; устройство парапета кровли.

Сейчас ведутся работы по: устройству стен машинного отделения; ремонту внутренних инженерных коммуникаций дома.

Завершение всех работ запланировано на сентябрь 2024 года. За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил важность качественного и своевременного завершения работ. «Восстановление пострадавшего дома — наша первоочередная задача. Мы делаем все возможное, чтобы жители могли вернуться в свои квартиры, уверенные в их безопасности и комфорте. Работы идут по плану, и уже к сентябрю 2024 года дом будет полностью восстановлен», — сказал Велиховский.

Проверить, включен ли дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.