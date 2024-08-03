Восемь водозаборных узлов отремонтируют в округе Пушкинский

В июле 2024 года заключили контракты на реконструкцию объектов с установкой станции водоподготовки на ВЗУ № 3 (Пушкино, микрорайон Клязьма, плановый срок выполнения — до конца 2026 года), ВЗУ № 8 (округ Пушкинский, поселок Тарасовка, до конца 2026 года), ВЗУ № 42 (округ Пушкинский, с. Левково, до конца 2025 года).

Кроме того, работы на ВЗУ № 1 планируется закончить в августе этого года, а на ВЗУ № 12,14 и 18 — в сентябре 2024 года.

После подписания в начале июля документов на разработку проектной документации для реконструкции ВЗУ № 6 (пос. Лесной) подрядная организация приступила к работам. Завершить их планируется в конце 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших пяти лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой — за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60 процентов населения», — подчеркнул Воробьев.