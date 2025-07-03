Восемь тыс жилых домов газифицировали в Подмосковье с начала года

С января по июль 2025 года в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» построили 250 километров новых газораспределительных сетей в различных населенных пунктах Московской области. В настоящее время стройка газопроводов продолжается в Одинцовском, Наро-Фоминском городских округах, а также в городском округе Солнечногорск и Дмитровском, Можайском муниципальных округах и других муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Благодаря программе социальной газификации с начала текущего года газ пришел в дома более восьми тысяч жителей Подмосковья.

Догазификация в рамках программы подразумевает бесплатное подведение трубы газопотребления к границе земельного участка. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором.

В него входят:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

пусконаладочные работы и поставка газа.

Стоимость работ внутри участка и дома зависит от объема этих работ: протяженности, способа прокладки газопровода, от выбранного газового оборудования. Предварительный расчет стоимости можно произвести с помощью калькулятора.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В программу социальной газификации вошли 3105 населенных пунктов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.