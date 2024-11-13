Восемь многоэтажек ЖК Green Park в Москве остались без света

Восемь многоэтажных домов жилого квартала Green Park в Москве остались без света. Электроснабжения нет уже более трех часов, сообщает SHOT .

На отключение света пожаловались жильцы восьми корпусов в Останкинском районе. По их словам, рабочие не могут назвать хотя бы примерное время, когда электричество вновь появится.

Некоторые жильцы заявили, что у них начали остывать батареи. Для восстановления отопления во дворах начали запускать специальные генераторы.

Причины, по которым электроснабжение пропало, не называются.

Ранее более 40 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате атаки украинских дронов на Энергодар Запорожской области. Украинские силы ударили по высоковольтному трансформатору.