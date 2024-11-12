Воробьев: запросить ремонт газового оборудования можно будет на регпортале

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подать заявку на проверку, ремонт и пусконаладку газового оборудования в Подмосковье можно будет через региональный портал госуслуг. Жители также смогут переоформить договор на поставку газа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы продолжаем создавать современные сервисы, которые экономят время, силы, ресурсы жителей, делают жизнь комфортнее. Сейчас на нашем региональном портале собрано почти 400 услуг, доступных в „цифре“», — отметил Воробьев.

Он добавил, что заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в электронном виде можно будет в рамках нового проекта, который запускают совместно с федеральным правительством.

По словам губернатора, «цифра» позволяет жителям быстрее и проще подавать заявки. Решения помогут повысить уровень газовой безопасности, снизить риски и угрозы для людей.

Подать заявление для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования можно через регпортал госуслуг. Договор теперь можно подписать с помощью Госключа. Если же у пользователя нет электронной цифровой подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки. В течение 10 рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя.

Через портал госуслуг Московской области можно будет подать заявку на пусконаладку газового оборудования. Процесс оформления договора займет 6 дней. На переоформление договора поставки газа понадобится 10 дней. Нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Также среди обязательных условий — наличие заключенного договора на техобслуживание с «Мособлгазом».

За счет электронного обмена данными жители избавятся от необходимости собирать и прикладывать к заявке какие-либо документы. Кроме того, они смогут в режиме онлайн отслеживать статус исполнения заявки на обслуживание газового оборудования. Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования планируется провести и в других регионах.

«За счет обмена данными в онлайне мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — отметил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко.

С текущего года обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется одной организацией — «Мособлгазом». Это было сделано, чтобы выстроить единую систему ценообразования указанных услуг, повысить контроль за качеством оборудования и безопасностью жителей, а также защитить людей от мошенников.