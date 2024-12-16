Воробьев: все лифты в Подмосковье нужно привести в соответствие со стандартами

Все лифты в многоквартирных домах на территории Подмосковья должны быть приведены к стандартам обслуживания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще один важный вызов — это лифты и содержание многоквартирных домов. Нам крайне важно привести все стандарты по обслуживанию лифтов в соответствие, для этого есть ряд предложений. Все мы прекрасно понимаем, что в МКД, когда останавливается даже один из лифтов, это уже неудобство», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.