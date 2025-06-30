Воробьев: важно, чтобы изменение тарифов ЖКХ коррелировало с повышением качества услуг

«Уважаемые главы, коллеги, тема о которой я хотел сказать — это 1 июля. Согласно федеральному законодательству, в каждом регионе нашей страны <…> власть пересматривает тарифы на тепло, водоснабжение, транспорт, мусор, капитальный ремонт. Это пять магистральных направлений. Учитывая то, что каждый из нас, каждый житель имеет право спросить не только за стоимость, а за любое повышение, согласитесь, всегда есть вопросы с качеством электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, <…> со строительством очистных сооружений, <…> транспортом», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что изменение тарифов должно соответствовать высокому качеству предоставляемых услуг гражданам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.