Воробьев: в работе находятся около 20 больших очистных сооружений

«Вы знаете, большие работы по очистным сооружениям: сегодня сдано, сдается и в работе порядка 20 больших комплексов в разных городах Московской области», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор отметил, что 155 мероприятий намерены реализовать в Подмосковье в этом году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы пройдут в Истре, Солнечногорске, Можайском округе.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — заявил Воробьев.