Воробьев: 155 мероприятий реализуют в 2025 году в рамках госпрограммы по воде

155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Основные городские округа — Истра, Солнечногорск, Можайский, Дмитровский, Одинцовский, Щелковский, Лыткарино и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.