Воробьев: в Подмосковье проведут масштабную программу по модернизации теплосетей

В эту программу входят и сети, и котельные, и все мероприятия управляющих компаний в домах.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших пяти лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой — за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60 процентов населения», — подчеркнул Воробьев.