Воробьев: технологии помогают нам справляться с такой сложной системой, как ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на отраслевом форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству», который проходит в среду в Красногорске.

В ходе вступительного слова губернатор поприветствовал участников мероприятия и подчеркнул важность технологий, которые применяются в ЖКХ.

«Второй раз собираемся, потому что первый был результативным. И мы считаем, что подобная работа, подобные мозговые штурмы, технологии, которые сегодня игнорирует только глупый человек, позволяют нам справляться с очень сложной, с очень большой системой под названием ЖКХ», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что многие регионы заинтересованы в модернизации. Он также выразил надежду, что институт РСО станет настоящим партнером и Подмосковья, и всей России.

В рамках форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» участники обсуждают цифровизацию и повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций. Мероприятие организовано правительством Московской области при поддержке министерства строительства и ЖКХ России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.