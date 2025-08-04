Воробьев рассказал о большой программе модернизации энергосистемы Подмосковья

В Подмосковье ведутся большие мероприятия в части модернизации и устойчивого обеспечения электроснабжения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Эта большая программа предполагает строительство и питающих центров, и кабелей, сетей. Это то, чем занимаются «Россети» по федеральной программе, и, соответственно, «Мособлэнерго», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных электросетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.