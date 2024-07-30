Воробьев: программа модернизации сетей и котельных коснулась всего Подмосковья

Воробьев рассказал, что совместно с «Газпромом» реализуется масштабная программа, которая охватывает порядка 10 муниципалитетов. В некоторых она уже завершается, в других, например, в Сергиевом Посаде, Воскресенске, только набирает активную фазу. Работа направлена на своевременную подачу тепла в дома, чтобы люди не испытывали перебоев с отоплением и горячей водой.

«В этом году в Подмосковье, пожалуй, нет ни одного муниципалитета, которого бы ни коснулась масштабная программа модернизации сетей и котельных. Кроме того, управляющие компании должны подготовить к зимнему сезону все, что касается подвалов, систем подачи, как горячей воды, так и тепла», — заявил Воробьев.

Также в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область» в городском округе Солнечногорск построят 23 источника тепла и 1 ЦТП, будет проведена реконструкция 14 котельных и около 25 км тепловых сетей. В планах на 2025 и 2026 года — полная реконструкция котельной ГЭМЗ.