Воробьев: программа модернизации котельных коснется всех округов Подмосковья

В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации котельных и теплосетей. Она затрагивает все городские округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье обновляются и строятся котельные. Также реализуется большая программа по электроэнергетике.

«Ну и большая программа (реализуется — ред.) по электричеству. Она продолжается и в этом, 2026 году. У нас 55 млрд рублей будет в нее инвестировано», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее губернатор рассказал, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют 425 объектов теплоснабжения. Перемены затронут 2,1 млн жителей, почти 14 тыс. домов и более 3 тыс. соцобъектов. Также идет активная цифровизация отрасли ЖКХ.

«Мы продолжаем активную цифровизацию отрасли ЖКХ. Эта работа уже дает результат. В новогодние каникулы число жалоб на аварии сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, несмотря на более холодную погоду. Среднее время устранения сбоев — всего 2 часа», — сказал Воробьев.

