Воробьев: Подмосковье и «МегаФон» продолжат реализацию проектов в сфере ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО «МегаФон» Хачатур Помбухчан подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2025. Они продолжат реализацию совместных проектов в сфере ЖКХ и экомониторинга, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы внедряем цифровые технологии во все сферы жизни Подмосковья. ЖКХ — одно из ключевых направлений, где для нас важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование. Компания „МегаФон“ нам в этом помогает. Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, „МегаФон“ будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области», — рассказал Воробьев.

Взаимодействие Подмосковья с ПАО «МегаФон»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сегодня оператор обеспечивает работу 285 постов контроля загрязнения атмосферного воздуха региона. При этом всего в области установлено 309 стационарных постов экомониторинга и 18 автоматизированных станций контроля загрязнений. В планах доукомплектовать существующие и ввести новые. Контракт с ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» компания заключила в прошлом году.

Умные датчики от «МегаФона» установлены в 500 котельных Подмосковья. Они присылают инженерам оповещения в случае отклонения в работе теплоносителей. Датчики установлены на 2269 котельных. Данные можно увидеть на специальной карте в Центре управления регионом.

Еще одно направление работы — перевод на отечественное программное обеспечение предприятий области в сфере ЖКХ. Компания также будет отвечать за обучение персонала и техподдержку.

Преимущества сотрудничества

Помбухчан отметил, что успешно реализованные компанией инициативы в Московской области — это крепкий фундамент для расширения сотрудничества. Следующим этапом взаимодействия «МегаФона» и правительства Московской области станет внедрение существенно более сложных решений, направленных на выстраивание устойчивой цифровой экономики области.

«Убежден, что наше партнерство послужит примером для других регионов страны в реализации масштабных программ», — сказал гендиректор компании «МегаФон».

Компания уже модернизировала сеть в крупнейшем центре научных исследований в области биологии — наукограде Пущино. Также она обеспечила высокоскоростной связью ОЭЗ «Дубна». Оператор развивает телеком-инфраструктуру в соцобъектах региона, например, в Детском клиническом центра им. Рошаля в Красногорске.

Расширяется и емкость сотовой связи в регионе. В этом году будет построено и модернизировано более 600 базовых станций на всей территории Подмосковья.

Ранее Воробьев заявил, что в этом году на ПМЭФ регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

«С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений — это более 300 млрд инвестиций, 15 тыс. новых рабочих мест для региона. Нам, безусловно, важны технологии, все, что касается „цифры“ и искусственного интеллекта, поэтому намечены встречи с инвесторами по локализации промышленных роботов и авиакомпонентов, с ведущими операторами связи и СБЕРом», — рассказал Воробьев.