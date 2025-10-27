Воробьев: онлайн-голосования предполагают вовлечение каждого в управление домом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Дома в регионе продолжают переходить на электронный формат голосования собственников. Преимущества электронного голосования заключаются в сокращении сроков организации процедуры и ее прозрачности.

Жители Московского региона также могут проголосовать на III Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» до 15 декабря. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района». Победители будут объявлены в конце года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.