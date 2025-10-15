Стартовало народное голосование за лучшие практики по управлению МКД

Жители Московского региона могут проголосовать на III Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» до 15 декабря. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района». Победители будут объявлены в конце года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Об этом сообщили на заседании по проекту «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия». Как отметила региональный координатор проекта Наталья Абросимова, конкурс помогает выявлять активных жильцов и успешные управляющие компании и распространять их опыт по всей стране.

«В конкурсе „Лучший дом. Лучший двор“ Подмосковье традиционно занимает лидирующие позиции как по количеству заявок, так и по их качеству. Это способ выявить самых активных граждан, которые берут ответственность не только за свои дворы и подъезды, но и за жизнь своего региона», — рассказала Абросимова.

Также на заседании обсудили подготовку региона к зиме. Особое внимание уделено мониторингу состояния многоквартирных домов в Московской области в отопительный сезон.

Председатель общественного Совета партпроекта «Школа ЖКХ» в Московской области Вера Немирова сообщила, что в рамках Народной программы в Московской области проводится масштабная модернизация систем теплоснабжения, которая затрагивает свыше 23 тысяч многоквартирных домов и 5 тысяч социальных объектов. Это обеспечит комфорт и улучшение качества теплоснабжения для более 3,7 млн жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.