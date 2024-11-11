Воробьев обратил внимание на важность расчета с подрядчиками в части тепла

Для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

Он подчеркнул, что особенно сейчас контролируется все, что связано с отопительным сезоном и масштабной программой модернизации ЖКХ. Специалисты устанавливают датчики давления и температуры, чтобы оперативно реагировать на проблемы с теплоснабжением. Ими оборудовано уже 1600 котельных. До конца года их установят на 2105 крупных объектах.