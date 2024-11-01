Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями контроль за модернизацией ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех — больших и малых — городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.

Особенно сейчас контролируется все, что связано с отопительным сезоном и масштабной программой модернизации ЖКХ. Специалисты устанавливают датчики давления и температуры, чтобы оперативно реагировать на проблемы с теплоснабжением. Ими оборудовано уже 1600 котельных. До конца года их установят на 2105 крупных объектов. При этом работу датчиков можно мониторить дистанционно с помощью информационной системы. О падении температуры диспетчер получает сообщение, затем на объект направляется аварийная группа.

Всего в рамках модернизации ЖКХ в этом году запланировано 170 мероприятий. Специалисты обновят 39 котельных и 185 км теплосетей. На данный момент работы завершены почти на 80%.

За 5 лет модернизация улучшит жизнь 5,4 млн жителей Подмосковья. По госпрограмме работы проведут на 689 объектах (котельные, ЦТП, ВЗУ, насосные станции, станции водоочистки, очистные сооружения, водно-распределительные устройства, канализационные насосные станции). Будут обновлены около 1900 км тепловых сетей.

Программа очень важна и масштабна, поэтому она предполагает строгий контроль. Для этого была создана межведомственная рабочая группа, в ее составе есть и представители правоохранительных органов.

Также на совещании затронули вопросы капитального ремонта МКД — 4 тыс. многоквартирных домов отремонтируют в 2024 году. Самое главное в этом — качественная работа подрядчиков. За 11 лет в регионе привели в порядок 20,5 тыс. МКД, и 3,5 млн человек теперь живут в более комфортных условиях.