Воробьев обратил внимание на подготовку к зимней уборке контейнерных площадок

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Эту работу в Подмосковье ранее уже начинали. Сейчас, по словам главы региона, важно придать ей еще более устойчивые заметные контуры и соответствующую дорожную карту.

«Еще раз подчеркиваю важность вовлеченности наших глав и общественников, потому что это всегда вопросы, связанные с некоторым ограничениями с одной стороны. Я имею в виду шлагбаумы или какие-то новые парковочные места. Но в месте с тем без наведения порядка в густонаселенных да и не только в густонаселенных микрорайонах каждый человек будет сталкиваться с неудобством», — добавил Воробьев.