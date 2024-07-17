Воробьев: об отставаниях в сфере ЖКХ должны своевременно предупреждать
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Те, кто отстает по работам в сфере ЖКХ, должны своевременно предупреждать об этом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье проводят масштабную программу по модернизации ЖКХ. Все — на четком контроле: и главы муниципалитетов, и подрядчики.
«Пусть каждый вспомнит прошедшую зиму. И, думаю, нет сегодня на связи тех, кто не понимает ее важность. Поэтому все, кто у нас отстает, все, кто буксует, нам нужно своевременно зажигать сигнальные огни», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.
Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье проведут масштабную программу по модернизации теплосетей. В эту программу входят и сети, и котельные, и все мероприятия управляющих компаний в домах.