Воробьев: об отставаниях в сфере ЖКХ должны своевременно предупреждать

Те, кто отстает по работам в сфере ЖКХ, должны своевременно предупреждать об этом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье проводят масштабную программу по модернизации ЖКХ. Все — на четком контроле: и главы муниципалитетов, и подрядчики.

«Пусть каждый вспомнит прошедшую зиму. И, думаю, нет сегодня на связи тех, кто не понимает ее важность. Поэтому все, кто у нас отстает, все, кто буксует, нам нужно своевременно зажигать сигнальные огни», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье проведут масштабную программу по модернизации теплосетей. В эту программу входят и сети, и котельные, и все мероприятия управляющих компаний в домах.