Воробьев доложил Путину о масштабной программе по электроснабжению Подмосковья
Фото - © Пресс-служба Президента РФ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о масштабной программе по электроснабжению в Подмосковье. Модернизация рассчитана на четыре года.
«Мы предусмотрели на следующие четыре года очень заметную программу по электроснабжению вместе с „Россетями“, с министерством энергетики, с Сергеем Семеновичем (Собяниным — ред.), мэром Москвы. Мы обращались к Вам, потому что постоянно „бьем“ пики потребления электроэнергии плюс индустриальные парки. Нужна мощная энергообеспеченность, поэтому такую программу мы реализуем», — рассказал Воробьев президенту.
Глава государства отметил, что это капиталоемкая программа. Губернатор уточнил, что она рассчитана на 290 млрд рублей на пять лет. Он подчеркнул, что это большие деньги.
«Но в общем сегодня как никогда без энергии очень сложно обеспечивать прорыв, развитие экономики», — заключил Воробьев.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области