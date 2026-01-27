Волонтеры Подмосковья развозили коммунальщикам горячую еду и бутерброды

В Московской области в разных округах 27 января волонтеры вышли на помощь городским службам из-за обильных снегопадов. Активисты работали с раннего утра, очищая от снега дворовые территории, детские площадки и проходы к подъездам жилых домов, а также развозили еду, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья» .

Текущая зима оказалась особенно снежной, что создало дополнительные трудности для коммунальщиков. Помимо уборки снега, некоторые добровольцы организовали доставку горячей еды и бутербродов для работников, занятых расчисткой улиц.

Представители волонтерского движения отметили, что, несмотря на сложность работы с обледенелым снегом, их команда готова справляться с любыми задачами и благодарна всем участникам акции за поддержку.

Волонтеры 101-го полка, принимающие гуманитарную помощь для участников СВО, получили удобное место для разгрузки, которое было расчищено другими активистами. Специальная парковка организована возле Молодежного центра «Атмосфера», куда благотворители привозят грузы для военнослужащих. Благодаря этому неравнодушным гражданам больше не придется переносить тяжелые коробки с вещами на большие расстояния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

