Волонтеры Подмосковья помогают в ликвидации последствий ночного снегопада
Подмосковные добровольцы вышли на помощь в ликвидации последствий ночного снегопада в городах, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья».
Вместе со специалистами коммунальных служб они расчищают подходы к остановкам общественного транспорта, тротуары у социальных объектов, подъезды к домам пожилых людей и дворы, которые находятся в отдаленных микрорайонах.
Эта работа идет во всех округах Московской области — от Раменского до Красногорска.
В среду волонтеры будут трудиться весь день, так как погода требует постоянного внимания.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье за минувшие сутки выпало до 50% от январской нормы осадков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.
«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.
