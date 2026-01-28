Волонтеры Подмосковья помогают в ликвидации последствий ночного снегопада

сегодня в 09:11

Подмосковные добровольцы вышли на помощь в ликвидации последствий ночного снегопада в городах, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья» .

Вместе со специалистами коммунальных служб они расчищают подходы к остановкам общественного транспорта, тротуары у социальных объектов, подъезды к домам пожилых людей и дворы, которые находятся в отдаленных микрорайонах.

Эта работа идет во всех округах Московской области — от Раменского до Красногорска.

В среду волонтеры будут трудиться весь день, так как погода требует постоянного внимания.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье за минувшие сутки выпало до 50% от январской нормы осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.