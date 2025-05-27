Володин: Госдума приняла закон, защищающий права жильцов многоквартирных домов

Госдума приняла закон, согласно которому обслуживающие многоквартирные дома организации должны будут предоставлять собственникам квартир отчеты о своей работе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По его словам, с 2024 года граждане направили в ГД 1162 жалобы на работу УК. Большинство из обращений — коллективные.

Люди сообщали о проблемах в деятельности УК, ненадлежащем оказании ими жилищно-коммунальных услуг. Жители сетовали на отсутствие полноценного контроля за компаниями.

В связи с этим Госдума приняла закон, защищающий права жильцов МКД. Теперь УК и другие обслуживающие организации обязаны будут отчитываться перед собственниками о своей работе.

Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех. Закон поможет повысить прозрачность деятельности УК и других обслуживающих организаций, а также стандартизировать ЖКУ.

Ранее Госдума установила штрафы за продажу энергетиков детям. Максимальная их сумма будет достигать 500 тыс. рублей.