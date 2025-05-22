Госдума установила штрафы до 500 тыс рублей за продажу энергетиков детям

Госдума в четверг во II и III чтении приняла закон, который устанавливает ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать 500 тыс. рублей.

«Наша задача — защитить детей и уберечь их от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram-канале.

Он добавил, что энергетические напитки опасны для здоровья детей. Они могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие осложнения. Были случаи госпитализации детей в предынсультном состоянии после употребления энергетиков.

За незаконную продажу энергетиков несовершеннолетним физлицам грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей и юрлицам — до 500 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил, возможно ли в России признавать детей иностранными агентами. По его словам, дети не подлежат уголовному преследованию по ряду статей.