Депутат Милонов пояснил, возможно ли в России признавать детей иноагентами

Присваивать статус иностранного агента несовершеннолетним в России не планируется. Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, что дети не в полной мере осознают последствия своих действий и находятся под юридической защитой, сообщает Газета.ru .

Парламентарий подчеркнул, что в России не будут признавать несовершеннолетних иностранными агентами. По его словам, дети не обладают полной дееспособностью, а значит, не могут осознанно нести ответственность за действия, которые могли бы попасть под критерии иноагентства.

«Дети не отдают себе отчет в последствиях своих поступков, поэтому они не подлежат уголовному преследованию по ряду статей, а по тяжелым — только с определенного возраста. Признание ребенка иноагентом — абсурдная идея», — подчеркнул Милонов.

Заявление прозвучало после слов замминистра юстиции Олега Свириденко, который напомнил, что российские законы позволяют признавать иноагентами любых лиц, действующих против интересов страны, — даже, в его словах, «инопланетян». Это связано с недавним расширением понятия «иностранное влияние».

Как уточнил Свириденко, с 2023 по 2024 год доля иноагентов, финансируемых из-за рубежа, заметно сократилась — с 14% до 4,8%, поскольку теперь к категории могут быть отнесены и те, кто не получает прямую помощь извне.