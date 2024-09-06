Водозаборный узел «Киевский» реконструируют в ТиНАО

Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструируют водозаборный узел «Киевский» в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов, — отметил он.

По его словам, в этом году начнется обновление водозаборного узла «Киевский», расположенного в районе Бекасово. Чистой питьевой водой будут обеспечены порядка 7 тыс. жителей.

Ожидается, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличится на 40% и достигнет почти 2,9 тыс. кубометров в сутки.

На объекте установят новое оборудование, внедрят технологии для качественной очистки, которые будут подобраны исходя из показателей природной воды. Работы будут выполняться с помощью техники и разработок отечественного производства.

Водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, переводятся на воду московского водопровода. По словам Бирюкова, объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз.

Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства с начала 2024 года сделали ремонт в 14,6 тыс. подъездов многоквартирных домов (МКД) столицы. Власти мегаполиса следят за тем, чтобы подъезды в жилых помещениях были в хорошем состоянии.