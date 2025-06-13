Водопровод реконструировали в столичном районе Бирюлево Восточное

сегодня в 12:28

Специалисты АО «Мосводоканал» меньше чем за 2,5 месяца смогли реконструировать участок водопровода в районе Бирюлево Восточное, сообщается на сайте мэра столицы.

На объекте применялись бестраншейные технологии. В работе специалисты пользовались изделиями отечественных производителей. Всего они обновили свыше 300 метров труб диаметром 450 миллиметров на Загорьевской улице.

Реконструкция велась в рамках городской программы комплексного благоустройства. Благодаря применению бестраншейных технологий удалось избежать большого количества разрытий.

Таким образом, дискомфорт для пешеходов и автомобилистов был минимизирован. Новый участок прослужит более 50 лет.

В столице реализуются проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры. Они соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее был согласован проект дома по реновации на Амурской улице в Москве. Здание будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с общим благоустроенным двором.