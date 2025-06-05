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Щербаков: согласован проект дома по реновации на Амурской улице в Москве

В районе Гольяново на востоке столицы согласован проект жилого дома в рамках программы реновации, который построят по адресу: улица Амурская, з/у 1/12. Об этом сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласно проекту в районе Гольяново построят многоквартирный дом на 1,5 тыс. квартир по программе реновации. Он будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с общим благоустроенным двором», — отметил Щербаков.

На первых этажах всех зданий разместятся нежилые помещения коммерческого и общественного назначения, оборудованные отдельными входами. В жилой части вестибюлей предусмотрены лифтовые холлы, колясочные, комнаты консьержа, а также почтовые ящики.

Территория вокруг домов будет озеленена и обустроена: здесь появятся зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Во всех корпусах создадут безбарьерную среду для комфортного проживания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».