Во Власихе планируют обновить 16 км сетей водоснабжения в 2026 году

Во Власихе продолжается масштабная работа по обновлению систем ЖКХ. Об этом глава городского округа Герман Потапчук рассказал в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В течение нескольких лет в ЗАТО активно реализуются проекты по обновлению систем ЖКХ, в том числе в сфере водоснабжения. В следующем году планируется завершение строительства городского водопровода.

Также специалисты модернизировали ЦТП в мкр. Спортивный и мкр. Школьный, реконструировали 2 котла на котельной № 3, которая обеспечивает теплом 80% жителей, обновили 6,5 км теплосетей (12 тыс. жителей).

«Заменили трубы около ДК, еще, конечно, не все сделали по городу, но ключевые проблемные моменты, где живет большое количество людей, убираем. 6,5 км труб отопления в разных диаметрах, в разных исполнениях мы переложили. Создаем второй контур теплоснабжения в городе. По теплу до 2028 года 5 объектов будут реконструированы, построим одну БМК и 17 км сетей переложим», — сказал Потапчук.

В 2026 году в округе обновят 16 км сетей водоснабжения. За период 2026–2028 гг. модернизируют еще 5 ЦТП (мкр. Сосновый, Солнечный, Центральный, Березка и Цветочный), построят БМК в мкр. Березка, реконструируют котельную № 1 и обновят еще 17 км теплосетей. Положительные изменения почувствуют 18 тыс. жителей.

Кроме того, в 2027 году во Власихе планируют приступить к реконструкции очистных сооружений 1962 года постройки. В этом году начнется проектирование, а уже в следующем — строительство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду провел рабочую встречу с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком. Они обсудили модернизацию системы ЖКХ, реализацию программы благоустройства и капремонт МКД, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капитальный ремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать», — сказал Воробьев.

