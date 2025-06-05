Во Владимире открылся цех по переработке стеклобоя мощностью 21,9 тыс т в год

Во Владимире начал работу новый цех по переработке стеклобоя производительностью 21,9 тыс. тонн в год. Производство открылось на базе владимирского стекольного завода «Символ» в рамках масштабной программы модернизации предприятия. На церемонии запуска присутствовал директор по развитию экономики замкнутого цикла ППК «Российский экологический оператор» Игорь Забралов, сообщила пресс-служба РЭО.

«Этот проект наглядно показывает, как может работать экономика замкнутого цикла: отход превращается в полноценный ресурс. Мы видим здесь не только технологическое решение, но и пример импортонезависимого, устойчивого производства. Использование российского оборудования, развитие инфраструктуры переработки и повышение доли вторичного сырья — все это способствует достижению национальных целей в сфере экологии и ресурсосбережения», — отметил Игорь Забралов.

Проект цеха разработан российской компанией, а его оснащение включает исключительно отечественное оборудование и программное обеспечение. Производительность линии составляет восемь тонн в час с потенциалом увеличения в два раза. Объем инвестиций в проект достиг 484 млн рублей.

Технологический процесс включает полный цикл переработки стеклобоя: дробление, сушку, удаление примесей и сортировку по цветам. Полученное сырье направляется на изготовление стеклянной тары, теплоизоляционных материалов, минеральной ваты и дорожной разметки. Благодаря новому цеху предприятие сократит использование первичных ресурсов и повысит эффективность переработки.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения таких отходов до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.