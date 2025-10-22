Во многих регионах Украины заработали графики почасовых отключений света
Во всех регионах Украины, где до этого были аварийные отключения электричества, с 16:00 22 октября заработали графики почасовых отключений. Об этом сообщает пресс-служба государственной энергетической компании соседней страны «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений будут вводиться до трех очередей одновременно.
С 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины заработают графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ранее российские войска атаковали военные и энергетические цели на территории Украины. Применялись беспилотники «Герань-2» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
